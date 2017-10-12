Геращенко розкрила справжні мотиви ініціаторів «мовної резолюції» ПАРЄ

Член української делегації в ПАРЄ Ірина Геращенко розповіла про приховані мотиви делегатів від Угорщини та Румунії, які домоглися резолюції із засудженням закону України про освіту. Про це вона написала у Facebook.

“Агресивні заяви деяких представників угорської і румунської делегації іноді виглядали як приховані територіальні претензії до України… Також їхня риторика носить передвиборчий характер і направлена на мобілізацію власного електорату”, – зазначила Геращенко.

Вона пояснила, що румунські й угорські політики хочуть переконати звичайних громадян своїх країн, що борються за співвітчизників в усіх куточках світу.

“Це нечесно – використовувати внутрішні електоральні теми для погіршення взаємин з найближчими сусідами”, – наголосила Геращенко.

Вона зазначила, що українській делегації вдалося “збити” майже всі найодіозніші поправки до резолюції, але на жаль не всі.

“Чекаємо висновки Венеціанської комісії і працюємо далі, над реформуванням країни і над посиленням нашої єдності. Всередині країни і назовні”, – резюмувала Ірина Геращенко.

Як повідомлялося, 12 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій засудила мовну частину українського закону про освіту і рекомендувала Верховній Раді виправити її.

Глава делегації українського парламенту в ПАРЄ Володимир Ар’єв заявив, що резолюція Асамблеї не зобов’язує робити жодних кроків до висновків Венеціанської комісії та не є трагедією для України.

УП