Допрем’єрний показ «Сторожової застави» викликав фурор

«Захисти минуле заради майбутнього» – головне гасло першого українського фентезі, яке у Львові зустріли бурхливими оваціями. У кінці показу зал аплодував стоячи, а режисеру, сценаристу і акторам скандували «молодці!». Таким виявився допрем’єрний показ стрічки «Сторожова застава», на якому також побував й кореспондент Львівського порталу.

Фільм занурює глядачів в історію звичайного хлопця Вітька, який під час сонячного затемнення перенісся на тисячу років назад, у Київську Русь. У минулому він зустрічає своїх пращурів-богатирів – Олешку Поповича, Іллю Муромця та Добриню Микитича, що боронять свій край від навали половців.

Які міфічні істоти і випробовування трапляться на шляху хлопця, хто полонить його серце та чи вдасться йому потрапити додому, залишимо у таємниці…

Приємно відзначити, що у фільмі використовується жива українська мова, реалістична графіка, якісна гра акторів і чимало кумедних епізодів, що припаде до душі людям усіх вікових категорій і гуртуватиме за переглядом цілі родини.

Режисер фільму Юрій Ковальов розповів, що на широкі екрани вийшла скорочена версія «Сторожової застави». Повністю чотирисерійний фільм глядачам покажуть згодом на телеекранах. Водночас окрім України право на показ стрічки вже купили 11 країн.

Також присутніх зацікавило питання, як Альоша став Олешком Поповичем.

«Раніше я думав, що дійсно був Альоша Попович, але коли почав цікавитися історією, дізнався, що він був Олешко Попович. Все-таки він – наш український богатир, і зараз ми його нарешті відкриваємо, після довгої паузи відроджуємо своїх героїв», – прокоментував образ свого героя актор Роман Луцький.

Тим часом сценарист Ярослав Войцешек не виключає, що якщо прокат матиме успіх то буде продовження стрічки.

Як відомо, «Сторожова Застава» знята за мотивами однойменної книги Володимира Рутківського.

Фото: Сторожова Застава