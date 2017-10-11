Від завтра ще дві маршрутки місяць курсуватимуть за зміненим маршрутом

Від завтра, 12 жовтня, через ремонтні роботи на вул. І. Франка, буде перекрито частину вулиці для проїзду транспорту. Об’їзд приватного транспорту здійснюватиметься по вул. Карманського – Ярославенка. Натомість маршрути № 30,№54 будуть здійснювати об’їзд по вул. Стуса. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Оскільки від завтра буде перекрито для руху транспорту вул. І. Франка на ділянці від вул. Карманського до вул. Ярославенка, маршрути № 30, №54 здійснюватимуть об’їзд по вул. Стуса. А саме, в напрямку від центру: вул. Стуса – вул. Литвиненка – вул. Угорська. В напрямку до центру: вул. Угорська – вул. Карбишева – вул. Стуса», – розповів Ігор Собенко, заступник начальника управління транспорту ЛМР.

Нагадаємо, що маршрут №53 також місяць курсуватиме за зміненим маршрутом.