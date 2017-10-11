ОСТАННІ НОВИНИ

Від завтра ще дві маршрутки місяць курсуватимуть за зміненим маршрутом

Юлія Шпак

|

Від завтра, 12 жовтня, через ремонтні роботи на вул. І. Франка, буде перекрито частину вулиці для проїзду транспорту. Об’їзд приватного транспорту здійснюватиметься по вул. Карманського – Ярославенка. Натомість маршрути № 30,№54 будуть здійснювати об’їзд по вул. Стуса. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Оскільки від завтра буде перекрито для руху транспорту вул. І. Франка на ділянці від вул. Карманського до вул. Ярославенка, маршрути № 30, №54  здійснюватимуть об’їзд по вул. Стуса. А саме, в напрямку від центру: вул. Стуса – вул. Литвиненка – вул. Угорська. В напрямку до центру: вул. Угорська – вул. Карбишева – вул. Стуса», – розповів Ігор Собенко, заступник начальника управління транспорту ЛМР.

Нагадаємо, що маршрут №53 також місяць курсуватиме за зміненим маршрутом.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Небезпечний транспорт: у Львові більше 250 маршруток їздить нелегально
Олесь Тягай
Небезпечний транспорт: у Львові більше 250 маршруток їздить нелегально

Двох львівських перевізників, які обслуговують понад 20 міських маршрутів, суд позбавив права на перевезення пасажирів. ...

«АТБ» – під міжнародним контролем!
Микола ПРОНІН
«АТБ» – під міжнародним контролем!

Магазини «АТБ» переходять на новий рівень міжнародних стандартів контролю якості товарів. Сьогодні в нашій країні...

Війна vs мирне життя: вони потребують допомоги!
Вероніка РОЙ
Війна vs мирне життя: вони потребують допомоги!

Чи не щодня з усіх можливих інформаційних майданчиків ми можемо побачити і почути історії Героїв, які захищали нашу краї...

Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?
Катерина РОДАК
Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?

Найстаріша львівська тюрма – відома в народі як «Бригідки» – з жахаючим минулим, де свого часу, чого гріха таїти, карбув...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів