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В неділю львів’ян запрошують на молитовну ходу

Вероніка Рой

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У неділю, 15 жовтня, відбудеться Загальноміська Вервиця вулицями Львова, присвячена вшануванню ікони Львівської Богородиці. Молитовна хода розпочнеться о 15.00 год. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

У молитовному ході із несенням ікони візьмуть участь Архиєреї та духовенство Львівської Архиєпархії.

Початок вервиці – біля храму св. Архистратига Михаїла (вул. Винниченка, 20а). Пройшовши вулицями Львова, молитовна хода завершиться на площі святого Юра перед пам’ятником Митрополиту Андрею Шептицькому. Відтак, ікону Львівської Богородиці процесійно супроводять до храму св. Ольги і Єлизавети для зберігання та молитовного почитання.

Детальніший маршрут ходи буде повідомлено згодом.

Львівська Архиєпархія УГКЦ щиро запрошує усіх вірних долучитися до спільної молитви вервиці та почитання ікони Львівської Богородиці.

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