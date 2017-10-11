У Верхньому Синьовидному закривають школу-інтернат, де навчаються діти з особливими потребами

Депутати Львівської обласної ради прийняли рішення про припинення комунального закладу «Верхносиньовидненська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів «Надія» та створення на його базі комунального закладу «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Надія». Про це повідомляє Львівський портал.

Як пояснила директор департаменту освіти та науки Львівської ОДА Л.Мандзій, зараз у закладі залишилося 40 дітей з порушенням розумового розвитку, а також 62 працівники. Це діти із Турківського, Золочівського, Стрийського, Сколівського районів.

Вона наголосила, що заклад працюватиме до закінчення навчального року.

«Якщо говорити про матеріальну базу, то цей об’єкт в ідеальному стані, там прекрасна територія. Чому б не зробити заклад оздоровлення на базі тієї установи, яка критикується після перевірок, яка потребує капіталовкладень? А в школі-інтернаті нехай би діти вчилися, щоби їхні батьки потім не згадували Львівську обласну раду ненайкращими словами», – обурився депутат облради Ярослав Качмарик.

Своєю чергою Л. Мандзій наголосила, що цього року не надійшло жодної заявки на навчання в цій школі.

«У нас переповнені комунальні заклади облради у Львові, але у області є проблеми із наповненням таких навчальних закладів», – пояснила вона.

І додала, що працівникам інтернату пропонуватимуть посади вихователів у новоствореному закладі оздоровлення та відпочинку.

Фото: zastauna.info