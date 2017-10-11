У Львові пройде фестиваль давнього церковного співу. Програма

Події фестивалю, що має на меті донести до широкого загалу багату літургійно-музичну традицію давньої української богослужбової культури, відбуватимуться впродовж 13-15 жовтня в окремих храмах і монастирях Львова, Львівській музичній академії ім. М. В. Лисенка, у Національному музеї ім. Андрея Шептицького. Програма передбачає відкриті лекції, святкову програму богослужінь, концерти, майстер-класи з давнього церковного співу. До участі у фестивалі запрошено 20 хорових колективів з різних міст України, інформують у прес-службі Львівської мерії.

Осінній фестиваль «Під Покровом» стане одним із завершальних ланок у низці цьогорічних заходів, пов’язаних з проведенням чотирьох Літургійно-Музичних Практикумів для реґентів і церковних співців, огранізованих Літургійним центром «ПЕРЕДАННЯ».

Захід організовує Літургійний центр «ПЕРЕДАННЯ» (м. Львів) з благословення Високопреосвященного владики Ігоря Возьняка, митрополита Львівського, УГКЦ.

За детальною інформацією можна звертатися до організаторів: єрм. Лука Михайлович +38 (098) 528 17 85, п. Неля Ільченко +39 (067) 672 78 10.

ПРОГРАМА

13 жовтня, п’ятниця:

– 12.00 – Храм монастиря Покрову Пресвятої Богородиці, сестер студійського уставу (вул. Вічева, 2). Відкриття фестивалю. Паракліс до Пресвятої Богородиці.

– 15.00 – Львівська Національна Музична Академія імені М. В. Лисенка (вул. Остапа Нижанківського, 5). Вітальне слово організаторів – єрм. Лука Михайлович, керівник Літургійного центру «ПЕРЕДАННЯ». Відкрита лекція на тему: «Давній церковний спів: генеза і практика» – проф. Юрій Ясіновський (м. Львів). Майстер-клас з давнього церковного співу від співачки Наталі Половинки (м. Львів). Концерт за участі хорів-учасників.

– 18.00 – Катедральний собор св. Юра (площа Святого Юра, 5). Зустріч чудотворної ікони Пресвятої Богородиці, названої Львівською. Вітальне слово митрополита Ігора Возняка до учасників фестивалю. Велика Вечірня з Литією. Богослуження за участі владики Ігора Возняка, митрополита Львівського, УГКЦ. Молитовний супровід хорів-учасників фестивалю. Вечірній концерт першого дня. Вечеря-почастунок для учасників фестивалю та запрошених гостей.

14 жовтня, субота:

– 11.00 – Храм Покрову Пресвятої Богородиці отців-селезіян (вул. Личаківська, 175). Архиєрейська Божественна Літургія у служінні владики Гліба Лончини, апостольського екзарха для українців у Великій Британії. Співає хор «Клірос».

– 14.00 – Національний музей у Львові ім. митр. А. Шептицького (проспект Свободи, 20). Майстер-клас «Традиція церковного співу – минуле і сучасність» – від Літургійного центру «ПЕРЕДАННЯ»

– 18.00 – храм Преображення ГНІХ (вул. Краківська, 21). Вечірній концерт другого дня (співають хори-учасники фестивалю). Спільний почастунок для учасників та запрошених гостей у підземеллі храму Преображення.

15 жовтня, неділя:

Божественні Літургії хорів-учасників фестивалю у храмах Львова (кожен хоровий колектив співатиме в окремому храмі).

– 10.00 – Храм Благовіщення (вул. Пасічна, 84) – співає хор «Клірос» та хори-учасники.

– 11.30 – Концерт

– 14.00 – Екскурсія містом для гостей фестивалю.

– 18.00 – Храм Архистратига Михаїла, ченців студійського уставу (вул. Винниченка, 22). Вечірній концерт третього дня (співають хори-учасники фестивалю). Подячне слово від організаторів на завершення фестивалю. Прощальна вечеря в Гостинному домі «Архистратиг» для учасників та запрошених гостей.