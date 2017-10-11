ОСТАННІ НОВИНИ

Сьогодні – Міжнародний день дівчаток

Соломія Григор'єва

|

Міжнародний день дівчаток (англ. International Day of the Girl Child) — проголошений Організацією Об’єднаних Націй день, мета встановлення якого — привернення уваги до дискримінації дівчаток у різних країнах, підвищення обізнаності про нерівність, з якими стикаються дівчата у всьому світі на основі їх статі. Відзначається щорічно 11 жовтня, передає Львівський портал.

19 грудня 2011 Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію 66/170, в якій проголосила 11 жовтня Міжнародним днем ​​дівчаток в знак визнання прав дівчаток і унікальних проблем, з якими вони стикаються в усьому світі, з дискримінацією та насильством. Міжнародний день дівчаток дозволяє зосередити увагу на необхідності вирішення проблем, з якими стикаються дівчатка, і заохочувати розширення прав і можливостей дівчаток та здійснення їх прав людини.

Тема Міжнародного дня дівчаток у 2017 році: «Розширення прав і можливостей дівчаток: реагування на надзвичайні ситуації та планування стійкості».

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Небезпечний транспорт: у Львові більше 250 маршруток їздить нелегально
Олесь Тягай
Небезпечний транспорт: у Львові більше 250 маршруток їздить нелегально

Двох львівських перевізників, які обслуговують понад 20 міських маршрутів, суд позбавив права на перевезення пасажирів. ...

«АТБ» – під міжнародним контролем!
Микола ПРОНІН
«АТБ» – під міжнародним контролем!

Магазини «АТБ» переходять на новий рівень міжнародних стандартів контролю якості товарів. Сьогодні в нашій країні...

Війна vs мирне життя: вони потребують допомоги!
Вероніка РОЙ
Війна vs мирне життя: вони потребують допомоги!

Чи не щодня з усіх можливих інформаційних майданчиків ми можемо побачити і почути історії Героїв, які захищали нашу краї...

Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?
Катерина РОДАК
Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?

Найстаріша львівська тюрма – відома в народі як «Бригідки» – з жахаючим минулим, де свого часу, чого гріха таїти, карбув...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів