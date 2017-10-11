Сьогодні – Міжнародний день дівчаток

Міжнародний день дівчаток (англ. International Day of the Girl Child) — проголошений Організацією Об’єднаних Націй день, мета встановлення якого — привернення уваги до дискримінації дівчаток у різних країнах, підвищення обізнаності про нерівність, з якими стикаються дівчата у всьому світі на основі їх статі. Відзначається щорічно 11 жовтня, передає Львівський портал.

19 грудня 2011 Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію 66/170, в якій проголосила 11 жовтня Міжнародним днем ​​дівчаток в знак визнання прав дівчаток і унікальних проблем, з якими вони стикаються в усьому світі, з дискримінацією та насильством. Міжнародний день дівчаток дозволяє зосередити увагу на необхідності вирішення проблем, з якими стикаються дівчатка, і заохочувати розширення прав і можливостей дівчаток та здійснення їх прав людини.

Тема Міжнародного дня дівчаток у 2017 році: «Розширення прав і можливостей дівчаток: реагування на надзвичайні ситуації та планування стійкості».