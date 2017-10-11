Поліція розшукує водія вантажівки, який насмерть збив чоловіка і втік з місця ДТП

Під Львовом, у селі Басівка, водій вантажівки скоїв смертельну дорожньо-транспортну пригоду та втік з місця події. Відтак, поліція розшукує зловмисника. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 11 жовтня близько восьмої години ранку у селі Басівка Пустомитівського району. Невідомий водій, керуючи невстановленим вантажним автомобілем-самоскидом забрудненим вапном, скоїв наїзд на пішохода, 60-річного місцевого мешканця.

Внаслідок наїзду пішохід отримав травми, несумісні з життям та помер. Водій з місця ДТП поїхав (ймовірно, у напрямку автодороги «Західний обхід Львова»).

Правоохоронці проводять заходи для встановлення місцезнаходження вантажівки, якою було скоєно наїзд на пішохода та особи водія, котрий був за кермом, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Прохання до всіх, хто може допомогти встановити обставини цієї ДТП, місцезнаходження вантажівки, якою було скоєно наїзд на пішохода та особи водія, котрий був за кермом, телефонувати на оперативну лінію 102.