Пістолети, рушниці та гранати: за місяць на Львівщині вилучили сотні одиниць нелегальної зброї

Від 6 вересня до 6 жовтня у Львові та області проводилось відпрацювання «Зброя та вибухівка», під час якої правоохоронці виявляли та вилучали зброю, набої, боєприпаси та вибухові речовини, що перебували у нелегальному обігу. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Проводились відпрацювання та спеціальні рейди, під час яких правоохоронці виявили та вилучили:

– патронів – 2890 од.;

– гранат – 15 од.;

– вибухові речовини – 2,4 кг;

– підривачі, детонатори – 10 од.;

– карабінів – 2 од.;

– мисливських рушниць – 5 од.;

– пістолетів/револьверів – 2 од.;

– пістолетів з ознаками переробки – 3 од.;

– травматичної зброї – 7 од.;

– обріз – 1 од.;

– саморобний вибуховий пристрій – 1 од.;

– інших боєприпасів – 9 од.

Поліцейські зареєстрували 90 фактів незаконного зберігання зброї, боєприпасів та вибухових речовин, 54 громадянам, котрі зберігали цю зброю та боєприпаси, повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Ще сімом громадянам повідомлено про підозру у скоєнні таких правопорушень за фактами, виявленими раніше.

Нагадаємо, статтею 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України передбачена відповідальність за носіння, зберігання, придбання, передачу чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин, а також за виготовлення чи ремонт кинджалів, фінських ножів. Максимальне покарання, яке загрожує правопорушникам – від трьох до семи років позбавлення волі.

Особи, котрі під час проведення місячника добровільно звернулись до працівників поліції та видали зброю чи боєприпаси, які вони зберігали без необхідних дозволів, були звільнені від кримінальної відповідальності.