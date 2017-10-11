Петро Порошенко: «Росія застосовує найгірші практики радянської репресивної машини»

Президент України про російську окупацію України, ігнорування Мінських домовленостей та миротворчу операцію ООН на Донбасі:

«Три з половиною роки тому я стояв тут, перед цією Асамблеєю, і вже в якості Глави держави ділився з вами досвідом перших днів протидії агресії Росії. Я б щиро хотів виступати сьогодні перед вами вже зі словами про те, що війна проти моєї держави вже завершена. Що у межах міжнародно визнаних кордонів України завершено і військові дії, і зухвалу окупацію частин нашої суверенної території. Що в Україні, на звільнених територіях, знекровлених військовими діями тих, хто каже, що «нас там нет», і окупаційним режимом поступово відновлюється мирне життя.

На жаль, і через більш як три роки з часу мого виступу перед вами, ми все ще не наблизилися до цієї перспективи.

Причина цього вам добре відома. Шановні члени Асамблеї, Чи щось змінилось за ці три роки? У діях та поведінці Росії – нічого.

Сьогодні, як і три роки тому, ми змушені продовжувати шукати відповідь на російську агресію. Агресію, яка перетворилася на брутальний наступ не лише проти України, а проти прав людини у самому центрі Європи.

Росія продовжує нахабно порушувати взяті на себе зобов’язання. Так само Москва продовжує нахабно закривати очі на наші настійливі заклики, на заклики міжнародної спільноти повернутися у міжнародне правове поле. Ці вимоги чітко зафіксовані і в резолюціях Парламентської Асамблеї Ради Європи. Однак, Росія вдає, що йдеться не про неї.

Москва продовжує ігнорувати свої зобов’язання у рамках Мінських домовленостей. Її війська досі перебувають на території України – як у Криму, так і на Донбасі.

Зброя так само постачається створеним Росією незаконним формуванням.

Кожного дня надходять все більш тривожні звістки про грубе порушення прав людини на окупованих територіях.

Не просувається й питання про звільнення заручників та політв’язнів.

Не можу не згадати про Олега Сєнцова, Олександра Кольченка, Романа Сущенка, та багатьох інших.

Вже понад два роки ми боремося за звільнення 63-річного Ігоря Козловського, відомого релігієзнавця, який залишився в окупованому Донецьку, щоб доглядати за хворим сином. Так само в неволі перебуває 28-річний Станіслав Асєєв, журналіст, який не боявся писати правду про життя на окупованому Донбасі, ув’язнений у Донецьку. І таких особистих історій українських заручників понад сотню. Ба більше, кількість заручників на Донбасі лише зростає. Людей умисно захоплюють, бо вони громадяни своєї – Української держави. І захоплюють їх з цинічним розрахунком: щоб шантажувати Україну, яка ніколи не покине напризволяще своїх громадян – ні в Криму, ні на Донбасі, ні в російських тюрмах.

Так само системні репресії перетворили Кримський півострів на острів несвободи та землю страху. В окупованому Криму Росія застосовує найгірші практики радянської репресивної машини. Кожен, хто не приймає так званого «возз’єднання з Росією», стає жертвою довільних затримань, переслідувань, катувань, позасудових страт та нелюдського поводження.

Буквально на днях заступник глави кримськотатарського Меджлісу Ахтем Чийгоз отримав так званий вирок від окупаційної влади. Саме йому належать слова про те, що у Криму зараз «судять тих, хто захищав закони країни, міжнародні норми, правила». Чи можна більш точніше описати ситуацію в Криму, ніж Ахтем Чийгоз у своєму заключному слові? І йдеться не лише про Крим, а про Європу як континент сили права, а не права сили.

Показовою є справа ще одного заступника глави кримськотатарського Меджлісу – Ільмі Умерова. Цей герой свого народу спочатку відчув на собі методи російської «каральної психіатрії». А тепер – окупаційний суд присудив йому два роки в колонії-поселенні. Від цього вироку віє холодом радянських судилищ зі, здавалося б, далекого минулого. Масштаби злочинів і правопорушень, що вчинені окупаційною владою в Криму, свідчать про явне нехтування Росією, яка визнана Генеральною Асамблеєю ООН державою-окупантом, її міжнародно-правовими зобов’язаннями…

Мета російської агресії – знищити демократію, ліберальні свободи та права людини.

Вони роблять це в одних місцях – за допомогою танків, в інших – за допомогою фальшивих новин. В одному випадку вони порушують основні принципи міжнародного права, в іншому маніпулюють свідомістю. Ми не маємо права на поразку перед цією загрозою. Ми доведемо свою гідність…

Україна, як, вірю, всі в цьому залі, прагне миру. Я, як глава держави, хочу миру для України та Європи. І це не просто слова…

Минулого тижня Український Парламент ухвалив закон про створення умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Розраховуємо, що нарешті Росія розпочне виконання безпекових зобов’язань відповідно до Мінських домовленостей. Так само, очікуємо, що ці кроки дозволять просунутися і у питанні розгортання миротворчої операції ООН на Донбасі», – повідомив Петро Порошенко на пленарному засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи.