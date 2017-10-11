На Левандівці «Мерседес» збив 64-річну львів’янку: постраждала потрапила до лікарні

У Львові «Мерседес» збив жінку. Зі струсом головного мозку, переломом кісток носа жінку було госпіталізовано. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.
Дорожньо-транспортна пригода сталась 10 жовтня о 14.25 по вулиці Суботівській у Львові. Водій автомобіля «Мерседес», 50-річний львів’янин, скоїв наїзд на пішохода – 64-річну мешканку Львова. Зі струсом головного мозку, переломом кісток носа жінку було госпіталізовано.
Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання правової кваліфікації згідно норм Кримінального кодексу України, проводяться слідчі дії.
Юлія Шпак