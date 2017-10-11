ОСТАННІ НОВИНИ

На Левандівці «Мерседес» збив 64-річну львів’янку: постраждала потрапила до лікарні

Юлія Шпак

|

У Львові «Мерседес» збив жінку. Зі струсом головного мозку, переломом кісток носа жінку було госпіталізовано. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 10 жовтня о 14.25 по вулиці Суботівській у Львові. Водій автомобіля «Мерседес», 50-річний львів’янин, скоїв наїзд на пішохода – 64-річну мешканку Львова. Зі струсом головного мозку, переломом кісток носа жінку було госпіталізовано.

Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання правової кваліфікації згідно норм Кримінального кодексу України, проводяться слідчі дії.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Небезпечний транспорт: у Львові більше 250 маршруток їздить нелегально
Олесь Тягай
Небезпечний транспорт: у Львові більше 250 маршруток їздить нелегально

Двох львівських перевізників, які обслуговують понад 20 міських маршрутів, суд позбавив права на перевезення пасажирів. ...

«АТБ» – під міжнародним контролем!
Микола ПРОНІН
«АТБ» – під міжнародним контролем!

Магазини «АТБ» переходять на новий рівень міжнародних стандартів контролю якості товарів. Сьогодні в нашій країні...

Війна vs мирне життя: вони потребують допомоги!
Вероніка РОЙ
Війна vs мирне життя: вони потребують допомоги!

Чи не щодня з усіх можливих інформаційних майданчиків ми можемо побачити і почути історії Героїв, які захищали нашу краї...

Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?
Катерина РОДАК
Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?

Найстаріша львівська тюрма – відома в народі як «Бригідки» – з жахаючим минулим, де свого часу, чого гріха таїти, карбув...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів