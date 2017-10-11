На Левандівці «Мерседес» збив 64-річну львів’янку: постраждала потрапила до лікарні

У Львові «Мерседес» збив жінку. Зі струсом головного мозку, переломом кісток носа жінку було госпіталізовано. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 10 жовтня о 14.25 по вулиці Суботівській у Львові. Водій автомобіля «Мерседес», 50-річний львів’янин, скоїв наїзд на пішохода – 64-річну мешканку Львова. Зі струсом головного мозку, переломом кісток носа жінку було госпіталізовано.

Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання правової кваліфікації згідно норм Кримінального кодексу України, проводяться слідчі дії.