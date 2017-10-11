На Львівщині умовно засудили трьох чиновників лісгоспу за розкрадання деревини на більш ніж мільйон гривень

Суд визнав трьох посадовців лісгосподарства винними у службовому недбальстві, внаслідок чого підприємству було завдано збитків на більше ніж мільйон гривень. Осіб засуджено до умовного позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Працівники Управління захисту економіки Львівщини спільно з прокуратурою області викрили лісничого одного із державних лісогосподарських підприємств Львівщини та двох його підлеглих – майстрів лісу, які допустили службове недбальство із тяжкими наслідками, приховуючи факти незаконних рубок дерев.

Так, внаслідок неналежного виконання своїх службових обов’язків лісничим, у період листопада 2015 року – квітня 2016 року на лісових кварталах лісопідприємства були здійснені самовільні порубки 145 дерев різних порід загальною кубомасою 216 м.куб. Внаслідок цього лісовому господарству було завдано шкоду на суму у 1 млн. 048 тисяч гривень.

Разом з тим, майстри лісу за той самий період не доклали зусиль для виявлення незаконних рубок на своїх дільницях: не документували їх та не писали доповідних записок лісничому про відомі їм факти незаконних рубок.

Один з районний судів визнав лісничого та двох його підлеглих винними у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.367 КК України (службове недбальство, яке спричинило тяжкі наслідки) у вигляді умовного позбавлення волі на три роки з випробувальним терміном на строк у вісімнадцять місяців. Також вони позбавлені права обіймати адміністративно-господарські посаду у лісгоспах протягом вісімнадцяти місяців та повинні сплатити по 5,1 тисяч гривень штрафу.