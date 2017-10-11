На ліквідацію наслідків негоди на Львівщині у вересні витратили понад 18 тисяч гривень

Унаслідок негоди у вересні цього року, на Львівщині здійснювали аварійні відключення електромереж, зокрема 3-4 вересня, 14-15 вересня. Проте стихія не призвела до їх значних пошкоджень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

За інформацією ПрАТ «Львівобленерго», основними витратами на ліквідацію наслідків негоди у Львівській області став перерахунок коштів за пальне на суму 18,5 тисяч гривень.

Водночас збитки від шквального вітру, який завдав школи мешканцям Львівщини 5-6 жовтня цього року, енергетики ще підраховують.