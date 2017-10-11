Майбутні офіцери провели уроки мужності для львівських школярів

Напередодні Дня захисника України курсанти Національної академії сухопутних військ завітали до середніх навчальних закладів міста Львова, де провели зі школярами «уроки мужності». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Академії сухопутних військ.

До слова, всі ці юнаки мають бойовий досвід, отриманий ними під час виконання завдань у районах проведення АТО на території Донецької та Луганської областей. Спілкуючись із молоддю, майбутні офіцери розповіли про власний бойовий шлях, особливості та переваги служби у війську, а також про навчання у Національній академії сухопутних військ.

В свою чергу, юнаки та дівчата також проявляли неабияку зацікавленість військовою справою. Вони ставили військовослужбовцям різноманітні запитання щодо особливостей виконання українськими воїнами завдань у зоні АТО, про озброєння та забезпечення, вимоги до кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах тощо.

Вихованець Академії сержант Микола Христюк вже не вперше бере участь у подібних заходах і переконаний у їхній винятковій необхідності для виховання молодого покоління у дусі патріотизму та шани до Українського війська.

«Ці хлопці та дівчата – наше майбутнє. З ними треба якомога частіше зустрічатись та говорити про те, що зараз найбільше хвилює українське суспільство, а саме – про захист Батьківщини. Наша мета не стати для них прикладом для наслідування чи виглядати в їхніх очах якимись захмарними героями. Ми хочемо, щоб вони зрозуміли, що ми такі ж самі, майже однакові. Принаймні, ціль у нас точно єдина. І кожен з цих молодих українців також може і повинен захищати нашу рідну землю. Вірю, що багато хто з них вже у найближчому майбутньому, наприклад, зголоситься стати курсантом нашої Академії» , – розповів він.

Загалом, за три дні курсанти Національної академії сухопутних військ відвідали понад сотню львівських шкіл та інших освітніх установ. Варто додати, що такі акції проводяться не лише напередодні Дня захисника України. Щоб охопити якомога більшу аудиторію молоді, керівництво вишу організовує такі візити впродовж цілого року.

Фото: Академія сухопутних військ