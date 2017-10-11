Львівщиною мандруватиме міжнародний фестиваль документального кіно

Впродовж 12 жовтня – 10 листопада на Львівщині відбуватимуться покази фільмів у межах програми XIV Мандрівного міжнародного фестивалю документального кіно Docudays UA. Захід присвячений проблемам захисту прав людини та довкілля. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Цьогорічна тема фестивалю – «Чотири градуси», бо за прогнозами екологів, саме на стільки до кінця сторіччя підніметься середня температура і клімат зазнає суттєвих змін, це може завдати шкоди людини. Тому кожен мусить замислитись як гармонійно співіснувати у довкіллі з природою. Головні екоакції відбуватимуться у музеї – меморіалі “Тюрма на Лонцького”, тут будуть організовані фотовиставки, інша цікава акція – експертні дискусії із зоозахисниками. І третій аспект – це показ фільмів на тему декомунізації», – зазначила Вікторія Садова, регіональна координаторка мандрівного фестивалю Docudays UA.

За словами організаторів, під час фестивалю документального кіно Docudays UA презентують 24 фільми з різних країн світу на 11 відкритих майданчиках області, зокрема у Медіатеці та Львівському обласному молодіжному центрі покажуть короткометражки для молоді про права переселенців.

«Ці фільми – дуже гарний навчальний матеріал, який можна використати поза межами навчальних закладів. Ми вирішили зробити покази для студентів і запросити осіб, які приїхали навчатись з інших областей, адже така річ як права людини під час міграції є для молоді дуже актуальними особливо коли студенти їдуть на навчання чи працювати за кордон», – наголосив Андрій Мочурад, представник ГО “Граніт”.

Окрім кіно під час фестивалю відбуватимуться тренінги та дискусії щодо захисту прав дітей.

«Цього року ми створюємо платформу DOCU/YOUNG для школярів, будемо проводити окрім показів, зріз того як пишуть підручники для юних поколінь, наскільки це адаптовано під міжнародні стандарти. Також поговоримо про захист прав дитини в школах з освітянами, психологами», – зазначила Ніна Хома, регіональна координаторка Міжнародного мандрівного фестивалю Docudays UA.

Зазначимо, вхід на усі заходи фестивалю безкоштовний. Детальніше із програмою можна ознайомитись за посиланням.