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Директорка інтернату для особливих діток «Оберіг» звільнилась

Катерина Родак

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Днями директори двох комунальних закладів Львівської обласної ради Любов Іваницька та Юрій Крамар написали заяви на звільнення. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі облради.

Відтак з 10 жовтня за угодою сторін звільнена директор комунального закладу Львівської обласної ради «Навчально-реабілітаційний центр І-ІІ ступенів «Оберіг» Любов Іваницька.

А з 11 жовтня також за угодою сторін звільнений керівник комунального закладу Львівської обласної ради «Львівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Марії Покрови» І-ІІІ ст. Юрій Крамар.

Нагадаємо, що раніше робоча група з вивчення діяльності комунальних установ відвідала вищеназвані заклади та мала зауваження до роботи їх керівників.

На переконання заступника голови обласної ради Володимира Гірняка, для ефективного управління закладами необхідно широко запроваджувати контрактну систему працевлаштування.

«Керівник має працювати 5 років, тоді знову йти на конкурс, маючи чітку програму розвитку закладу», – наголосив він.

 

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