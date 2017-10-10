Звіт щодо перинатального центру заслухають на наступній сесії облради

Звіт головного лікаря Львівського перинатального центру, який мали сьогодні, 10 жовтня, заслуховувати під час сесійного засідання Львівської обласної ради, перенесли на наступну сесію. За відповідне рішення проголосувало 57 депутатів. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Так, голова постійної комісії з питань охорони здоров’я ЛОР Михайло Гичка зазначив, що головний лікар не подала письмового звіту, у зв’язку з цим він попросив обласних обранців перенести заслуховування звіту на наступній сесії. Відтак, звіт головного лікаря Лариси Янів заслуховуватимуть на наступного разу.

Нагадаємо, Львівський портал писав, що сьогодні під стінами Львівської обласної ради збираються пікетувати кілька десятків працівників Львівського перинатального центру.