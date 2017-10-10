У Соснівці палав гаражний кооператив

У Соснівці сталась пожежа в гаражному кооперативі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

Вчора, 9 жовтня, о 11:41 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території гаражного кооперативу в місті Соснівка Червоноградської міської ради по вул. Грушевського.

На момент при буття вогнеборців полум’я охопило три цегляних гаражі, розмірами 6 х 4 м, критих руберойдом. Пожежа спричинила сильне задимлення через що рятувальники ліквідовували займання в апарата захисту органів дихання.

Завдяки оперативним і професійним діям вогнеборців та своєчасному залученню сил і засобів вдалося врятувати від знищення вогнем мотоцикл, квадроцикл, автомобіль та запобігти перекиданню вогню на сусідні 5 гаражів.

В результаті пожежі вогнем знищено: в першому гаражі – речі домашнього вжитку та перекриття на площі 15 кв.м, в другому – речі домашнього вжитку та перекриття на площі 10 кв.м, в третьому – речі домашнього вжитку та перекриття на площі 5 кв.м.

Причина виникнення пожежі встановлюється. В результаті пожежі загиблих та травмованих немає.