У пункті пропуску «Угринів» прикордонники знайшли в автомобілі литовця пристрій військового призначення

На Львівщині прикордонники виявили розвідувальний пристрій військового призначення. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДПСУ.

Учора пообіді в пункт пропуску «Угринів», на виїзд з України, прибув легковий автомобіль «Range Rover». Іномарка литовської реєстрації, під керуванням громадянина Литви, слідувала по смузі руху «зелений коридор».

Під час перевірки транспортного засобу, правоохоронці помітили стурбованість водія, і зініціювали проведення заходів контролю другої лінії відносно даної автівки. Під час поглибленого огляду іномарки, прикордонники спільно із співробітниками фіскальної служби, в багажному відділенні виявили складову частину мобільного автоматичного КВ радіопеленгатора Р-355 «Черемуха-1» 1968 року виробництва.

Наразі пристрій встановленим порядком передано співробітникам фіскальної служби. Тривають слідчі дії.