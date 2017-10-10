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У помешканні горе-продавчині риби з «Привокзального» теж знайшли сальмонельоз

Катерина Родак

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У зразках з квартири продавчині з ринку «Привокзальний», риба якої отруїла 71 особу, знайшли сальмонельоз. Про це Львівському порталу повідомили у Держпродспоживслужбі Львівщини.

Згідно результатів лабораторних досліджень, проведених ДУ «ЛОЛЦ МОЗ України» та Львівською регіональною державною лабораторією ветеринарної медицини зі змивів в квартирі реалізатора риби (робочі поверхні, посуд), з готової продукції – риби гарячого копчення (скумбрії) виділено Salmonella. При раптовому обстеженні реалізатора також виділено Salmonella.

Згідно рішення позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайної ситуації при ЛОДА фахівцями територіальних управліннь Держпродспоживслужби у Львівській області проводяться перевірки агропродовольчих ринків області на предмет дотримання чинного законодавства щодо безпечності і якості харчових продуктів.

Наразі на лікуванні в мед закладах перебуває дві людини, що отруїлися вудженою рибою.

Як відомо, медики та експерти визначили діагноз усіх потерпілих від отруєння вудженою рибою. Продавчині рибних «смаколиків» світить 8 років тюрми.

 

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