У «Дублянському» парку з’явиться мигдаль і сливи

У парку-пам’ятці садово-паркового мистецтва «Дублянський» тривають роботи з відновлення гідромережі та оптимізації санітарно-дендрологічного стану садово-паркових насаджень. Про це Львівському порталу порталу повідомили у департаменті екології і природних ресурсів Львівської ОДА.

Для покращення екологічного стану території парку пам’ятки садово-паркового мистецтва «Дублянський» з обласного фонду охорони навколишнього природного чередовища у 2017 році виділено кошти в сумі 150,0 тис.грн. на природоохоронний захід «Оптимізація санітарно-дендрологічного стану садово-паркових насаджень відповідно до Проекту організації парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Дублянський».

В рамках виконання природоохоронного заходу проведено очистку території парку від сухостійних дерев, закуплено декоративні дерева та кущі: клен (Acer L.), слива (Prunus domestica), бук (Fagus sylvatica Tricolor), верба (SalixL.), мигдаль (Prunus dulcis), ялівець (Juniperus chinensis Stricta, Juniperus squamata Holder), туя (Thuja occidentalisDanica, Thuja occidentalis Smaragd), магнолія (Magnolie soulangeona), тис (Taxus), які плануються висадити 11.10.2017.

Станом на сьогодні ведуться роботи щодо відновлення огорожі, гідрологічного режиму ставка і джерела на території парку. Роботи планують завершити до кінця 2017 року.

Проведення природоохоронного заходу забезпечить створення оптимального санітарно-дендрологічного середовища для подальшого здійснення заходів щодо збагачення видового складу насаджень та реконструкції їх ландшафтно-естетичного стану, відновлення природного водопостачання водойм.