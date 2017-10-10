У Бориславі затримали злодія

В Бориславі викрили зловмисника, причетного до крадіжки речей з господарства. Речові докази працівники поліції у нього вилучили. Сума збитків, заподіяних потерпілому, – близько 10 000 гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Бориславське відділення поліції 9 жовтня звернувся 45-річний місцевий мешканець. Чоловік повідомив, що з його господарської будівлі викрали бензопилу, набір гайкових ключів та інше майно. Загальна сума заподіяних збитків становить майже 10 000 гривень.

Працівники поліції встановили, що до вчинення крадіжки причетний 44-річний житель Борислава. Речові докази у нього вилучені.

Зараз з’ясовуються обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.