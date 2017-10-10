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Шахрай ошукав 23-річну дівчину, пообіцявши їй в оренду помешкання у Львові

Юлія Шпак

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Зловмисник ошукав дівчину на 14 тисяч гривень, пообіцявши їй в оренду помешкання у Львові. Наразі працівники поліції встановлюють особу шахрая. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

У Шевченківський відділ поліції звернулася 23-річна жителька Івано-Франківської області. За словами заявниці, напередодні вона передала 14 000 гривень чоловікові, який пообіцяв їй в оренду помешкання у Львові. Отримавши гроші, зловмисник перестав виходити на зв’язок.

Працівники поліції встановлюють особу чоловіка, причетного до правопорушення.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Санкція статті передбачає покарання включно до позбавлення волі на строк до трьох років.

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