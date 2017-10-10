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Працівники Львівського перинатального центру вимагають звільнення головного лікаря

Соломія Головіна

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Сьогодні, 10 жовтня, під стінами Львівської обласної ради збираються пікетувати кілька десятків працівників Львівського перинатального центру. Медики хочуть висловити недовіру головному лікарю центру Ларисі Янів. Також вони вимагають її звільнення, передає кореспондент Львівського порталу.

«Нині обласна рада заслуховуватиме звіт головного лікаря перинатального центру, який вже 5 рік будується і ніяк не збудується. Чому така ситуація сталася? Чому стоїть руїна?», – обурився один з пікетуючих медиків Віталій Редик.

За його словами торік на зборах колектив висловив Ларисі Янів недовіру.

«Сьогодні ми зібралися, щоб ще раз висловити недовіру, вимагатимемо звільнення», – сказав Віталій Редик.

Також він додав, що коли у жовтні 2013 року перинатальний центр закривали на реконструкцію, обіцяли працевлаштувати всіх працівників, однак, на жаль, цього не відбулося.

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