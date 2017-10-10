Поліцейські впіймали чоловіка, який виніс комп’ютерну техніку з львівського ліцею

Львівські поліцейські встановили особу чоловіка, причетного до крадіжки комп’ютерної техніки. Її викрали з приміщення майстерні одного із львівських навчальних закладів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

В Галицький відділ поліції надійшла заява від 54-річного співробітника ліцею про те, що невідомі особи, пошкодивши вхідні двері у приміщення майстерні, викрали звідти два ноутбуки. Їх орієнтовна вартість – понад 10 000 гривень.

Правоохоронці встановили, що до вчинення крадіжки причетний 31-річний львів’янин.

Відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Проводиться досудове розслідування.