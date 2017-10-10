Піднімати ціну на газ цього опалювального сезону українцям не будуть

В уряду немає підстав для перегляду ціни на газ на опалювальний сезон 2017-2018 . Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Міненерговугілля.

Зокрема, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України подало на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 р. № 187», який розроблено з метою забезпечення виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2017 № 187 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу» та протоколу наради щодо врегулювання проблемних питань в окремих галузях енергетики, інфраструктури, екології від 06.07.2017 під головуванням Віце-прем’єр-міністра України В. Кістіона.

Запропоновані зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2017 № 187 дозволять зробити об’єктивний розрахунок ціни природного газу на рівні імпортного паритету та збалансувати інтереси споживачів (громадян України) та держави, в особі державних компаній НАК «Нафтогаз України» та ПАТ «Укргазвидобування».

«Згідно із запропонованими змінами до Постанови КМУ №187, період, на основі якого здійснюється розрахунок значення ціни газу на рівні імпортного паритету, станвитиме 01.04.-01.10.16 та 01.04-01.07.17. Відповідно до запропонованого Міненерговугілля розрахунку ціна газу на період з 01.10.2017 по 01.04.2018 складатиме 5223,06 грн. без ПДВ, що лише на 5,6% більше за поточну ціну», – повідомили у міністерстві.

Оскільки розрахована ціна не перевищує 10% від поточної ціни, немає підстав для її перегляду на опалювальний сезон 2017-2018 року.

Раніше повідомлялось, що ціни на газ можуть підняти на 18%.