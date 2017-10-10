На даху кінопалацу Довженка планують створити громадський простір. Львів’ян кличуть на обговорення

Мешканців Львова запрошують долучитися до обговорення про оновлення простору на даху кінопалацу ім. О. Довженка. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Наступним етапом проекту «План дій для зміцнення громад», який фінансується Посольством Великої Британії в Україні в рамках проекту «Підтримка реформи децентралізації в Україні», який виконує Всеукраїнська громадська організація «Громадянська мережа «ОПОРА» у співпраці з КУ «Інститут міста» є створення ескізного проекту громадського простору на даху кінотеатру ім. О. Довженка. Усіх зацікавлених запрошують на спільне обговорення.

«За час обговорень щодо створення стратегії розвитку громади Сихова, учасники неодноразово визначали і наголошували, що перетворення кінопалацу ім. О. Довженка має стати одним із пріоритетних напрямків діяльності для громади, влади району та міста. Саме тому, після експертних обговорень та спілкування з активістами району, команда проекту прийняла рішення напрацьовувати ідеї та створити ескізний проект оновлення простору на даху кінопалацу ім. О.Довженка.

Відкрита зустріч для обговорення як можна змінити/використати простір даху кіноцентру ім. О. Довженка на Сихові відбудеться завтра, 11 жовтня, о 18.00 год. в червоному залі кінотеатру.

Приходьте на зустріч, буде можливість озвучити всі свої пропозиції щодо цього простору», – розповіли у КУ «Інститут міста».