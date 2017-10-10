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На даху кінопалацу Довженка планують створити громадський простір. Львів’ян кличуть на обговорення

Вероніка Рой

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Мешканців Львова запрошують долучитися до обговорення про оновлення простору на даху кінопалацу ім. О. Довженка. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Наступним етапом проекту «План дій для зміцнення громад», який фінансується Посольством Великої Британії в Україні в рамках проекту «Підтримка реформи децентралізації в Україні», який виконує Всеукраїнська громадська організація «Громадянська мережа «ОПОРА» у співпраці з КУ «Інститут міста» є створення ескізного проекту громадського простору на даху кінотеатру ім. О. Довженка. Усіх зацікавлених запрошують на спільне обговорення.

«За час обговорень щодо створення стратегії розвитку громади Сихова, учасники неодноразово визначали і наголошували, що перетворення кінопалацу ім. О. Довженка має стати одним із пріоритетних напрямків діяльності для громади, влади району та міста. Саме тому, після експертних обговорень та спілкування з активістами району, команда проекту прийняла рішення напрацьовувати ідеї та створити ескізний проект оновлення простору на даху кінопалацу ім. О.Довженка.

Відкрита зустріч для обговорення як можна змінити/використати простір даху кіноцентру ім. О. Довженка на Сихові відбудеться завтра, 11 жовтня, о 18.00 год. в червоному залі кінотеатру.

Приходьте на зустріч, буде можливість озвучити всі свої пропозиції щодо цього простору», – розповіли у КУ «Інститут міста».

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