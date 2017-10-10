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Львів та Будапешт сполучать новим автобаном?

Андрій Котенський

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Державне агентство автомобільних доріг України має намір реалізувати проект нового автобану Львів – Будапешт через КПП «Дийда». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі «Укравтодору».

У межах реалізації цього проекту Укравтодор спільно із Світовим банком почали підготовку pre-feasibility study проекту будівництва (реконструкції) дороги І категорії Львів – Мукачево.

Ця дорога стане основною артерією для експорту українських товарів у країни Східної та Південної Європи та транзитним коридором міжнародної торгівлі через Україну з Білорусі та країн Прибалтики до країн Східної та Південної Європи, а також забезпечить стале сполучення Закарпаття із іншими регіонами України.

Наразі дорога М-06 з Мукачева до Львова проходить через складний гірський рельєф, а отже, проїзд по ній займає близько 3,5 годин. Новий автобан скоротить час в дорозі до 2 годин.

Підготовка pre-feasibility study проекту передбачає розробку найоптимальнішої концепції нового маршруту із пропозиціями щодо реконструкції наявних ділянок дороги та/чи будівництва нових, а також визначення вартості проекту відповідно до обраної концепції.

Нова автострада поєднає Львів з угорським автобаном М-3 Будапешт-Н’їредьхаза і стане головним автомобільним коридором між Україною та Угорщиною.

Як відомо, цього року почато проектування нової автомобільної дороги І категорії від міста Мукачево до КПП «Дийда». Ця ділянка дороги має спростити транспортне сполучення між Україною та Угорщиною, а також зняти навантаження з контрольно-пропускного пункту «Чоп – Захонь», на який наразі припадає основна частина вантажних автомобільних перевезень.

У перспективі новий автобан Львів – Мукачево буде поєднуватися із словацьким автобаном R-2, що забезпечить його зв’язок із системою швидкісних доріг Словаччини, Чехії, Німеччини.

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