До Львова їдуть найрозумніші: в місті пройде етап Чемпіонату України з «Що?Де?Коли?»

У Львові 14 та 15 жовтня проходитиме Попередній етап чемпіонату України з гри «Що? Де? Коли?». На нього, щоб визначити «першого серед рівних», з’їдуться близько 60 команд (орієнтовно 350 знавців) з усіх куточків нашої держави. Про це інформують у прес-службі Львівської міськради.

«Приємно, що наше місто вже вдруге отримало право прийняти наймасовіше збіговисько ерудитів України. До речі, Львів не вперше став господарем Попереднього етапу чемпіонату України з гри «Що? Де? Коли?». Два роки тому ці змагання проходили у виставковому центрі «Південний-EXPO». Цьогоріч ми знову проведемо змагання на високому рівні, який вже став аксіомою для змагань, які відбуваються у Львові», – розповів Володимир Войтюк, керівник інтелект-спільноти ГлуздоГерць.

Турнір буде проходити в клубі «Fest Republic», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Старознесенська, 24-26.