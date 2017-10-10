ОСТАННІ НОВИНИ

До Львова їдуть найрозумніші: в місті пройде етап Чемпіонату України з «Що?Де?Коли?»

Катерина Родак

|

У Львові 14 та 15 жовтня проходитиме Попередній етап чемпіонату України з гри «Що? Де? Коли?». На нього, щоб визначити «першого серед рівних», з’їдуться близько 60 команд (орієнтовно 350 знавців) з усіх куточків нашої держави. Про це інформують у прес-службі Львівської міськради.

«Приємно, що наше місто вже вдруге отримало право прийняти наймасовіше збіговисько ерудитів України. До речі, Львів не вперше став господарем Попереднього етапу чемпіонату України з гри «Що? Де? Коли?». Два роки тому ці змагання проходили у виставковому центрі «Південний-EXPO». Цьогоріч ми знову проведемо змагання на високому рівні, який вже став аксіомою для змагань, які відбуваються у Львові», – розповів Володимир Войтюк, керівник інтелект-спільноти ГлуздоГерць.

Турнір буде проходити в клубі «Fest Republic», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Старознесенська, 24-26.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Небезпечний транспорт: у Львові більше 250 маршруток їздить нелегально
Олесь Тягай
Небезпечний транспорт: у Львові більше 250 маршруток їздить нелегально

Двох львівських перевізників, які обслуговують понад 20 міських маршрутів, суд позбавив права на перевезення пасажирів. ...

«АТБ» – під міжнародним контролем!
Микола ПРОНІН
«АТБ» – під міжнародним контролем!

Магазини «АТБ» переходять на новий рівень міжнародних стандартів контролю якості товарів. Сьогодні в нашій країні...

Війна vs мирне життя: вони потребують допомоги!
Вероніка РОЙ
Війна vs мирне життя: вони потребують допомоги!

Чи не щодня з усіх можливих інформаційних майданчиків ми можемо побачити і почути історії Героїв, які захищали нашу краї...

Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?
Катерина РОДАК
Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?

Найстаріша львівська тюрма – відома в народі як «Бригідки» – з жахаючим минулим, де свого часу, чого гріха таїти, карбув...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів