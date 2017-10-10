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Для учасників АТО на Львівщині до кінця року планують купити 42 квартири

Соломія Головіна

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Протягом 2015 – 2017 років для учасників АТО планують придбати 200 квартир. Про це сьогодні, 10 жовтня, під час сесійного засідання Львівської обласної ради повідомила директор департаменту соціального захисту населення ЛОДА Н.Кузяк, передає Львівський портал.

Вона пояснила, у 2015-2016 роках закупівля житла здійснювалася виконкомами райдержадміністрацій, а з кінця 2016 року – безпосередньо учасником АТО або членами сімей загиблих за рахунок грошової компенсації.

Директор департаменту повідомила, що у 2015 році житло вдалося закупити для 79 осіб, стільки ж квартир придбали і в 2016 році.

Водночас Н.Кузяк зауважила, якщо до кінця цього року надійдуть кошти, то помешкання зможуть отримати ще 42 АТОвці:

«Якщо до кінця року надійдуть кошти на ті заявки, які ми вже подали на придбання квартир, то ми зможемо придбати 42 квартири».

Як повідомляв Львівський портал, через гостру нестачу житла для учасників АТО у Львівській обласній раді запропонували перепрофільовувати гуртожитки, які пустують, під житло для учасників АТО.

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