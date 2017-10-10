Депутати Львівської обласної ради перенесли «замкове питання» на наступну сесію

Депутати Львівської обласної ради сьогодні, 10 жовтня, не розглядатимуть питання про передачу комунальну власність замків області. Про це передає кореспондент Львівського порталу.

Власне, формуючи порядок денний сесійного засідання, обласні обранці вирішили перенести питання “Про оформлення права власності на об’єкти культурної спадщини” на наступну сесію. За відповідне рішення проголосувало 58 депутатів.

Нагадаємо, вчора Львівський портал повідомляв, що довкола долі замків Львівщини продовжують точитися гострі дискусії. Депутатська комісія облради з питань культури, історико-культурної спадщини, туризму, духовного відродження та засобів масової інформації рекомендує сесії облради зняти з порядку денного питання «Про оформлення права власності на об’єкти культурної спадщини».