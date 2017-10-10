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Через горе-діяльність «Полімінералу», яка стала причиною провалля, вимагають створити урядову комісію

Соломія Головіна

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Сьогодні, 10 жовтня, під час сесійного засідання Львівська обласна рада прийняла звернення до Кабінету Міністрів України щодо кризової екологічної ситуації, яка склалася внаслідок діяльності ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал». Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Так, 30 вересня неподалік Трускавця відбувся обвал карстових порід у зоні рудника № 2 ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал». Як зазначили в Державній екологічній інспекції у Львівській області, зсув був прогнозований та відбувся через невиконання приписів підприємством, більше того – можливі і нові зсуви землі.

«Уже сьогодні потрібні значні кошти для ліквідації наслідків такої бездіяльності та уникнення можливих негативних процесів руйнування інфраструктури, яка забезпечує життєдіяльність населених пунктів, розташованих у районі підземних виробіток.

Враховуючи масштаби проблеми та важливість її вирішення в найкоротші строки, звертаємось до Вас із пропозиціями:

  1. Створити урядову комісію з метою напрацювання комплексного підходу для вирішення проблем, створених діяльністю підприємства ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал» та бездіяльністю Фонду державного майна України. До складу вищезгаданої комісії ввести представників Львівської обласної ради та Львівської обласної державної адміністрації.
  2. Виділити з резервного фонду Державного бюджету України кошти для ліквідації негативних наслідків діяльності ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал» та превентивних дій, спрямованих на запобігання руйнування інфраструктури, важливої для життєдіяльності населених пунктів, що знаходяться в зоні підземних виробіток.
  3. Доручити Фонду державного майна України вжити усіх необхідних дій для юридичного вирішення ситуації, що виникла внаслідок невиконання умов відчуження з державної власності ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал», у тому числі розглянути можливість розірвання відповідного договору.
  4. Державній службі геології та надр України призупинити дію спеціального дозволу на користування надрами Стебницького калійного родовища з метою внесення змін в режим його експлуатації», – йдеться у зверненні.

 

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