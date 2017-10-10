Через горе-діяльність «Полімінералу», яка стала причиною провалля, вимагають створити урядову комісію

Сьогодні, 10 жовтня, під час сесійного засідання Львівська обласна рада прийняла звернення до Кабінету Міністрів України щодо кризової екологічної ситуації, яка склалася внаслідок діяльності ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал». Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.
Так, 30 вересня неподалік Трускавця відбувся обвал карстових порід у зоні рудника № 2 ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал». Як зазначили в Державній екологічній інспекції у Львівській області, зсув був прогнозований та відбувся через невиконання приписів підприємством, більше того – можливі і нові зсуви землі.
«Уже сьогодні потрібні значні кошти для ліквідації наслідків такої бездіяльності та уникнення можливих негативних процесів руйнування інфраструктури, яка забезпечує життєдіяльність населених пунктів, розташованих у районі підземних виробіток.
Враховуючи масштаби проблеми та важливість її вирішення в найкоротші строки, звертаємось до Вас із пропозиціями:
- Створити урядову комісію з метою напрацювання комплексного підходу для вирішення проблем, створених діяльністю підприємства ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал» та бездіяльністю Фонду державного майна України. До складу вищезгаданої комісії ввести представників Львівської обласної ради та Львівської обласної державної адміністрації.
- Виділити з резервного фонду Державного бюджету України кошти для ліквідації негативних наслідків діяльності ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал» та превентивних дій, спрямованих на запобігання руйнування інфраструктури, важливої для життєдіяльності населених пунктів, що знаходяться в зоні підземних виробіток.
- Доручити Фонду державного майна України вжити усіх необхідних дій для юридичного вирішення ситуації, що виникла внаслідок невиконання умов відчуження з державної власності ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал», у тому числі розглянути можливість розірвання відповідного договору.
- Державній службі геології та надр України призупинити дію спеціального дозволу на користування надрами Стебницького калійного родовища з метою внесення змін в режим його експлуатації», – йдеться у зверненні.
Соломія Головіна