Через горе-діяльність «Полімінералу», яка стала причиною провалля, вимагають створити урядову комісію

Сьогодні, 10 жовтня, під час сесійного засідання Львівська обласна рада прийняла звернення до Кабінету Міністрів України щодо кризової екологічної ситуації, яка склалася внаслідок діяльності ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал». Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Так, 30 вересня неподалік Трускавця відбувся обвал карстових порід у зоні рудника № 2 ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал». Як зазначили в Державній екологічній інспекції у Львівській області, зсув був прогнозований та відбувся через невиконання приписів підприємством, більше того – можливі і нові зсуви землі.

«Уже сьогодні потрібні значні кошти для ліквідації наслідків такої бездіяльності та уникнення можливих негативних процесів руйнування інфраструктури, яка забезпечує життєдіяльність населених пунктів, розташованих у районі підземних виробіток.

Враховуючи масштаби проблеми та важливість її вирішення в найкоротші строки, звертаємось до Вас із пропозиціями: