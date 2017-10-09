Жителів Львівщини попереджають про сильні пориви вітру

Завтра, 10 жовтня, за повідомленням Львівського обласного центру з гідрометеорології України на території області вранці та вдень місцями пориви західного вітру 15 – 20 м/с. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС.

Управління ДСНС України у Львівській області закликає громадян дотримуватися елементарних правил безпеки, особливо під час перебування на вулиці. Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження.