Вирішення долі замків Львівщини відкладуть? Облраді пропонують не розглядати це питання завтра

Довкола долі замків Львівщини продовжують точитися гострі дискусії. Депутатська комісія облради з питань культури, історико-культурної спадщини, туризму, духовного відродження та засобів масової інформації рекомендує сесії облради зняти з порядку денного питання «Про оформлення права власності на об’єкти культурної спадщини». Про це інформує кореспондент Львівського порталу.

Відтак депутатська комісія культури під час сьогоднішнього засідання розглядала вказане питання порядку денного сесії. Зокрема розглядалось звернення Львівської галереї мистецтв щодо передачі її об’єктів у комунальну власність Львівської облради з подальшою передачею їх у державну власність. Під час засідання комісії керівник управління майном облради Микола Бандра зазначив, що наразі замки Львівщини не перебувають у жодній власності, є «в повітрі».

«Картинна галерея перебувала в обласній комунальній власності. Було рішення обласної ради від 2006 року про надання згоди на передачу ціннісно-майнового комплексу Львівської галереї мистецтв у державну власність. На підставі цього рішення була постанова Кабміну 2007 року про передачу об’єктів державну власність. На підставі цього рішення був затверджений акт приймання-передачі майна Львівської картинної галереї до державної власності.

У державну власність передавалась: будівля на вулиці Стефаника, 3, фінський будиночок в Олеську, в Підгірцях будівлі пральні, котельні, конюшні і гаражу, головний корпус музею Виговського у Жидачівському районі, земельна ділянка у Брюховичах для обслуговування музею модерну і скульптури. Чому не було решта передано? Бо воно не було обліковано на балансі картинної Галереї», – зазначив посадовець.

Наразі, уточнив посадовець, замки області перебувають у користуванні Львівської галереї мистецтв.

Заступник директора Львівської галереї мистецтв Ігор Лесь побідкався, що через відсутність права власності на замки, керівництво Галереї не може виграти міжнародні гранти:

«Представники Великобританії, побачивши Підгорецький замок, сказали, що музей який немає жодного експонату приносить дохід – це для них дуже дивно. Його треба відновити, відповідно треба юридичні процедури пройти. Прийняти рішення на оформлення право власності», – розповів він.

Під час обговорення цього питання виникало багато суперечок, зокрема щодо процедури передачі замків Львівщини, юридичних аспектів стосовно цього рішення та аргументації його необхідності. Представник ГО «Громадськість і ініціативи» Віталій Горбатенко своєю чергою заявив, що замки та інші об’єкти картинної галереї уже перебувають у державній власності, а проект рішення – намагання ввести депутатів в оману.

«Усі ці перелічені замки вже перебувають у державній власності. Зокрема, є закон, який діяв до 200-го року «Про охорону і використання пам’яток історії та культури». І цим законом було встановлено, що всі виявлені на території УРСР об’єкти переходять у власність держави Тобто ці об’єкти уже є у власності держави. Насправді вас хочуть певним чином ввести в оману. В ухвалі немає погодження департаменту культури і містобудування – органу охорони культурної спадщини, на оформлення, передачу у користування тощо. Пропонується дуже примітивний проект рішення, без жодної документації, щоб ви прийняли важливе рішення. На об’єкти, які вже є у державній власності, пропонують оформити право спільної власності територіальних громад Львівської області – по суті прийняти у комунальну власність. Рішення є неправомірним.

Ви передаєте у комунальну власність, потім – у державну, а по дорозі десь майно губиться», – зазначив депутатам він.

Таким чином після розлогих дискусій члени депутатської комісії більшістю голосів утримались від погодження двох звернень Львівської галереї мистецтв:

Висловити позицію щодо передачу у державну власність Міністерства культури України.

Укласти договорів оренди на об’єкти між Львівської галереї мистецтв та Львівської обласною радою.

Відтак комісія рекомендуватиме на завтрашньому засіданні Львівської обласної ради виключити це питання із порядку денного.

Як відомо, серед об’єктів– пам’яток національного значення під передачу зокрема підпадають:

Олеський замок (Буський район), Пятничанська вежа (Жидачівський район), Підгорецький замок (Бродівський район), Каплица Боїмів (Львів), «Русалка Дністрова» (Львів).

Нагадаємо, раніше ініціативу з передачі замків Львівщини в комунальну власність назвали ймовірною оборудкою.

Додамо, що раніше усі ці пам’ятки пропонували передати у власність територіальних громад області. Але з теперішнього проекту рішення це формулювання виключили.