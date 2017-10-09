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Винний магазин на Стрийській погодився демонтувати рекламу алкоголю

Олександр Косик

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Самовільно розміщену рекламу алкоголю ТзОВ «Лайт-Торг» (Вина Світу) на вул. Стрийській, 78 демонтують цього тижня. Після тривалих переговорів, власники рекламної конструкції погодились її демонтувати і розмістити нову, погоджену, конструкцію.  Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

КП «Адміністративно-технічне управління» допомогло ТзОВ «Лайт-Торг» –   розробило належний проект реклами, і зараз триває його погодження. Тож до кінця тижня рекламну конструкцію демонтують і поставлять нову.

Нагадаємо, що «Адміністративно-технічне управління» майже рік не могло демонтувати самовільно розміщену рекламу алкоголю ТзОВ «Лайт-Торг» через затягування справи у суді

Зазначимо, що КП «Адміністративно-технічне управління» також розробило концепцію реклами на кругових перехрестях, і ведуть переговори з  рекламорозповсюджувачами, щоб упорядкувати ці реклами.

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