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У середу мерія через суд намагатиметься відновити рішення про розміщення вивісок у Львові

Соломія Григор'єва

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У середу, 11 жовтня, в Апеляційному суді відбудеться розгляд апеляційної скарги у справі про визнання протиправним і скасування рішення виконавчого комітету Львівської міської ради «Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм (вивісок) у Львові».

Так, в червні 2017 року Львівський окружний адміністративний суд визнав протиправним та скасував рішення виконавчого комітету Львівської міської ради №1025 від 11.11.2016 «Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм (вивісок) у м. Львові». Цей порядок був затверджений в кінці 2016 року.

«Порядок розміщення малих архітектурних форм визначав загальні вимоги до вивісок: їх розміри, матеріали, колір, стилістику, техніку безпеки, освітлення тощо, встановлював чіткий і прозорий механізм їх розміщення на фасадах будівель і процедуру їх демонтування. Це надавало можливість впорядкувати розміщення вивісок, не допускало перенасичення фасадів будівель міста конструкціями, сприяло збереженню автентичності пам’яток архітектури та історичного середовища загалом», – кажуть в КП «Адміністративно-технічне управління».

Зазначимо, що з кінця березня працівники відділу оперативного реагування КП «Адміністративно-технічне управління», з понад 100 вивісок зі словом «алкоголь»,  демонтували 71 вивіску, та 6 рекламних конструкцій алкоголю за 38 адресами у Львові.

Нагадаємо, прокуратура подала позов до суду у зв’язку із рішенням виконавчого комітету Львівської міськради про демонтаж вивісок зі словом «алкоголь» у місті.

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