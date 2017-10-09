У Львові взялися активно відновлювати приміщення дитсадків

У Львові за кошти міського бюджету тривають активні роботи з відновлення приміщень дитячих садків, а також проводять роботи щодо збільшення кількості груп дошкільної освіти у діючих садках, що дозволить відкрити 10 додаткових груп до кінця року. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Також 4 групи відновлять у Будинку дитячої та юнацької творчості Шевченківського району, що на вул. Грінченка, 4а. Як зазначив міський голова Львова, забезпечення дітей дошкільною освітою – пріоритет роботи міської ради.

«Наступного тижня ми якраз поїдемо на повністю відремонтований садочок на вул. Рильського, який давно не працював. Ми проінспектуємо, як цей садочок запрацював після великої перерви. Там завершують роботи, оформляють дітей», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, із жовтня у Львові працюють групи короткотривалого перебування дітей дошкільного віку, які через брак місця не потрапили до садочків.

З метою забезпечення дошкільною освітою дітей, які не потрапили в ДНЗ з 1 вересня 2017 через брак місця, із 1 жовтня 2017 року при позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладах міста Львова почали роботу створені групи короткотривалого перебування дітей дошкільного віку.