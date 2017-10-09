У Львові стартує опалювальний сезон для мешканців житлових будинків

Від завтрашнього дня, 10 жовтня, опалювальний сезон розпочнеться і для житлових будинків. Про це Львівському портал повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Зважаючи на температурні показники, прийнято рішення від завтрашнього дня розпочати опалювальний сезон до усіх категорій споживачів. Відповідне розпорядження про початок опалювального сезону завтра підпише міський голова Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, львівські теплопостачальні підприємства – ЛМКП «Львівтеплоенерго» та ЛКП «Залізничнетеплоенерго» – повністю готові до нового опалювального сезону.

Опалювальний сезон розпочинається відповідно до розпорядження міського голови, якщо протягом трьох діб середньодобова температура нижча 8 градусів.

Раніше Андрій Садовий казав, що вмикати опалення в будинках нема потреби.