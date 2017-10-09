Садовий каже, що у будинках львів'ян наразі нема потреби вмикати опалення

Міський голова Львова Андрій Садовий зазначив, що наразі нема потреби вмикати опалення у будинках мешканців міста. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

«Ми дали вказівку, щоб усі садочки, лікарні опалення вже отримали. По школах – де є потреба, бо з понеділка канікули. Де потреба є – там опалення вмикаємо без проблем. Моніторимо ситуацію щодня щодо ввімкнення опалення для житлового фонду. Поки більшість людей схиляються до думки, щоб ще почекати. Очікуємо в день температуру 13-14 градусів. Кожен день платити люди не хочуть, економлять гроші.

Опалення є у всіх садочках міста Львова, за винятком одного, який розташований у житловому будинку, там опалення буде до кінця дня. Якщо брати школи, то більшість шкіл опалення сьогодні вже отримують, частина наразі відмовилась, бо добре зроблені ремонтні роботи, вікна, дахи, нема дискомфорту. Наступний тиждень канікули. Вже після канікул автоматично опалення вже буде для усіх шкіл міста Львова.

По житлових будинка звернень не було, не було такої потреби вмикати людям опалення, щоб вони платили кошти. Часи не прості, треба економити. Середньодобова температура має бути нижче 8 градусів, тоді ми зобов’язані вмикати опалення. Готовність у нас є сьогодні, вся система працює. Але поки люди в більшості стоять на позиції, щоб почекати, не спішити вмикати. Моніторимо ситуацію. Де є потреба, ми готові опалення вмикати негайно. Щодо гуманітарного блоку – садочки, лікарні тепло мають, по школах – більшість також опалення має, після канікул опалення буде по усіх школах міста Львова», – зазначив Андрій Садовий, міський голова Львова.

За інформацією тепловиків, станом сьогодні на ранок у Львові більше 200 бюджетних установ отримують опалення.

Нагадаємо, у Львові загалом є 100 ДНЗ та 117 шкіл.

Станом сьогодні на ранок опалення отримують від ЛМКП «Львівтеплоенерго» –166 установ. ЛКП «Залізничнетеплоенерго» подає опалення до 39 бюджетних установ, зокрема: 17 ДНЗ, 19 шкіл, 4 заклади медицини.

Згідно з розпорядженням міського голови, з 3 жовтня розпочався опалювальний сезон для бюджетних установ. Теплопостачальні підприємства розпочали подачу опалення до бюджетних установ (школи, садочки, лікарні, поліклініки, заклади культури) на підставі письмових звернень керівників закладів.

В опалювальному сезоні 2017-2018 року ЛМКП «Львівтеплоенерго» подаватиме опалення до 197 освітніх закладів (школи, садочки) та 51 медичного закладу (лікарні, поліклініки). ЛКП «Залізничнетеплоенерго» подаватиме опалення до 42 закладів освіти (школи і садочки) і 6 медичних установ.