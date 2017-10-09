Польща презентувала українським журналістам та туроператорам перлини Підкарпатського воєводства, які від моменту входження Польщі до Європейського Союзу (у 2004 році – ред.) змінилася до невпізнання. Лише за останні сім років Прикарпатське акумулювало чотири мільярди євро різного виду інвестицій.

Сьогодні регіон красується сучасною інфраструктурою, новими готелями, відреставрованими замками та активно працює над впровадженням нових технологій.

У містечках воєводства проживає близько двох мільйонів людей. Гірська місцевість оповита зразковими вулицями, а міста ніби тонуть в ошатній зелені парків…

Оминувши морок українсько-польського кордону нас зустріло сонячне місто Перемишель, яке розташоване всього за 7 кілометрів від України. Це найдавніший з великих центрів Галичини.

Перебуваючи у Перемишлі варто звернути увагу на польський краєзнавчий музей Перемишльщини, де, окрім визвольної боротьби за місто, можна ознайомитися із рядом цікавих експозицій.

Для любителів сакрального мистецтва на огляд виставлено чимало старовинних ікон зі зруйнованих храмів, а найціннішим експонатом духовної експозиції є рідкісна візантійська гемма.

Українська делегація також мала приємність зустрітися із Владикою Перемисько-Варшавської архиєпархії УГКЦ Євгеном Поповичем… На зустрічі порушили питання толерантності поляків до українців.

На згадку усі отримали документальну книгу «Українсько-польське примирення у документаї ієрархії та священства».

Будучи у місті обов’язково зазирніть у Музей дзвонів та люльок, який розташований у Годинниковій вежі XVII століття.

Панорама із вежі-музею вражає.

Щоб оцінити сучасну готельну базу учасникам делегації продемонстрували курортний Arłamów.

Неменш приємні враження залишить старовинний Красичинський замок, який відноситься до найвишуканіших ренесансних ансамблів на теренах сучасної Польщі.

Доречі, у ньому можна не лише фотографуватися, а й повечеряти та заночувати.

Для любителів чистого гірського повітря вашій увазі Бещадська лісова залізниця, на шляху якої мальовничі пейзажі та річки.

Гребля у Соліні на річці Сян рятує округу від повеней. Новоотворена водойма стала популярним місцем прогулянок під вітрилами.

Приємним місцем відпочинку слугує й затоплений соляний кар’єр під Тарнобжегом. Глубина штучного озера сягає близько 50-ти метрів. Цікаво, що місцеві зуміли так облагородити територію, що на пляж можуть заїхати навіть візочники. У теплі дні місце стає улюбленою місциною де можна позасмагати, скупатися і навіть зайнятися дайвінгом чи вінтсерфінгом.

Натомість музей народної архітектури у Сяноці перенесе вас у минуле, й не дивно, адже це найбільший музей просто неба у Польщі.

На 38 гектарах розташовано більше 150 об’єктів дерев’яної архітектури, з багатими матеріалами з Лемківщини, Бойківщини й Посяння.

Гармонію із природою подарує відреставрований замок у Дубецьку. На території комплексу можна побачити лебедів, козуль та оленів.

Ще однією перлиною архітектури Прикарпаття є старовинний замок Любомирських у місті Ланцут. Розкішний та квітучий замок в стилі французького необароко розташований за 18 кілометрів від Ряшева.

У підземеллях триває реконструкція старовинної лазні, яку невдовзі відкриють на оглядини відвідувачів.

Цікаво також, що у каретному дворі замку є одна із найбільших колекцій колісниць у Європі.

Неподалік розташована ще одна Мекка туристів на Прикарпатті – Музей родини Ульмів у Марковій. Мова про героїчну родину поляків, котрі переховували євреїв під час Другої світової війни і поплатилися за це своїм життям, 24 березня 1944 року.

Як відомо у цьому селі німецькі жандарми вбили вісьмох євреїв та родину Юзефа і Вікторії Ульмів (жінка була на останньому місяці вагітності – ред.), а також шістьох їхніх малолітніх дітей.

Центр сучасного міста Ряшів, яке існувало ще із княжих часів.

Фото із вікна готелю Rzeszów.

Виставковий конгрес-центр G2A Arena у Ясьоньці, що споруджений навпроти Ряшівського аеропорту. Будівля повстала за кошти ЄС і ще 4 роки перебуватиме на субіенції. Після цього сучасний виставковий комплекс, який здатен приймати концерти, піде у вільне плавання.

У регіоні створюють стільки комплектуючих до авто, що зовсім скоро можна буде зібрати готову машину.

Міжнародний аеропорт Rzeszów поволі, але впевнено нарощує пасажиропотік.

Гордістю воєводства можна назвати новітній завод Pilkington – відомий бренд виробництва будівельної та автомобільної скляної продукції.

На заводі працює близько тисячі людей і 40 сучасних роботів, які виконують «ювелірні» процеси відточені до міліметра. Тут запроваджено такі нанотехнології, що зйомка на конвеєрній лінії заводу суворо заборонена.

Студія місцевого телебачення TVP3 Rzeszów не суттєво поступається центральному офісу телеканалу у Варшаві.

Приватне радіо Leliwa із 25-річний стажем мовлення.

Варто також згадати, що українська делегація приїхала на Прикарпаття на запрошення маршала воєводства Владислава Ортила, у рамках підписаних домовленостей між Львівською облдержадміністрацією та Підкарпатським воєводством.

Польська делегація відвідувала Львівщину 17 – 20 липня цього року, а візит українців відбувся 02 – 05 жовтня.

Фото: Андрій Котенський та Michał Mielniczuk