Переможці студентського ідеатону розробили сайт аналітики ТПВ у Львові та розумні методи поводження зі сміттям

У Львові 6-8 жовтня в межах Форуму електронного врядування 451 °Е відбувся всеукраїнський студентський ідеатон, у якому перемогла команда з НУ «Львівська політехніка». Переможці створили мобільний додаток і сайт, що може стати ефективним рішенням з аналітики ТПВ, та smart методи поведінки зі сміттям. Про це повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Переможцями студентського ідеатону в межах Форуму е-врядування 451Е стала команда «Львівської Політехніки» («Інтернет речей», 2 курс): Микола Мацях, Віталій Вінниченко, Роман Віт та Любомир Древич.

«Хлопці запропонували ефективне рішення з аналітики ТПВ та smart методи поведінки зі сміттям. Для того, щоб познайомитися з розумниками та їх проектом, що буде реалізований містом, приходьте 21 жовтня на Форум е-врядування 451 *Е на ZAVOД)», – зазначили організатори студенського ідеатону.

«Ми створили сайт і мобільний додаток, за допомогою якого мешканці можуть надсилати відгук про заповненість сміттєвих майданчиків. Потім на сайті формується статистика по кожному майданчику за 1день/7днів/місяць. Ця аналітика є у вигляді круглих діаграм і статистики для максимально простого сприйняття. Потім ці дані міська рада використовує для покращення роботи з перевізниками», – додав Микола Мацях, студент-переможець ідеатону.

Ознайомитися з проектом-переможцем можна буде 20-21 жовтня на Форумі е-врядування 451° Е у Львові. Опісля проект буде доопрацьовано та реалізовано Львівською міською радою.

Студентський ідеатон організований управлінням ІТ Львівської міської ради за підтримки Посольства Нідерландів та ІТ-компанії «Levi 9».