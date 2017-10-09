На Верецькому перевалі відкриють Меморіальний комплекс полеглим січовикам Карпатської України

У неділю, 15 жовтня, у с. Климець Сколівського району відкриють і освятять Меморіальний комплекс полеглим січовикам Карпатської України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської обласної ради.

Власне, цю подію під час зустрічі обговорили голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин, голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович та секретар Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій Святослав Шеремета.

Як наголосив Олександр Ганущин, Верецький перевал – це не просто місце, де зустрічаються Львівщина і Закарпаття, а вікопомність, де в 1939 році обірвалося життя понад 600 українських патріотів, які зі зброєю в руках боронили паростки молодої незалежної України.

«Спільними зусиллями, коштом львівської громади ми відкриваємо меморіальні кладовище полеглим Героям Карпатської України», – підкреслив голова Львівської обласної ради.

Додамо, що урочисте відкриття Меморіалу на Верецькому перевалі розпочнеться 15 жовтня о 12:00 год.

Фото: ji-magazine.lviv.ua