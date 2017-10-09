На Львівщині затримали жінку, яка намагалась вивезти бурштин у колготах

Працівники Львівської митниці ДФС знайшли понад 5 кг бурштину, який громадянка приховала у колготах. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС.

Учора, 8 жовтня, громадянка України, 55-річна мешканка Львівщини, прямувала з України до Республіки Польщі через митний пост «Рава-Руська» автомобілем «Audi A6» на польській реєстрації. Для перетину кордону обрала смугу руху «зелений коридор», чим заявила про відсутність будь-яких товарів, які належать до категорії товарів, на переміщення яких через митний кордон України встановлено заборони чи обмеження.

Під час митного контролю транспортного засобу виникла підозра щодо наявності в ньому товарів, які переміщуються з приховуванням від митного контролю. Автомобіль було скеровано у бокс для поглибленого огляду товарів та транспортних засобів. Там спільна оглядова група митників і прикордонників за допомогою технічних засобів митного контролю виявила необроблене каміння неправильної форми різних розмірів жовтого та коричневого кольорів, зовні схоже на необроблений бурштин, загальною вагою 5,4 кг. Приховане каміння було поміщене у капронові панчохи та заховане під декоративною обшивкою задніх дверей автомобіля.

За цим фактом стосовно громадянки складено протокол за ознаками порушень митних правил, передбачених ч. 1 ст. 483 МК України. Автомобіль «Audi A6» 1999 року випуску та прихований товар вилучено. Справу скерують до суду.

Загалом з початку року експерти зробили оцінку 271 кг вилученого митниками бурштину. Його вартість майже 4 млн грн.

Фото: ДФС