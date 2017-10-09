Міжнародний благодійний фонд виділить Львівщині понад 20 мільйонів гривень

У Львові урочисто підписали Меморандум про взаєморозуміння і співпрацю між Львівською облдержадміністрацією та Міжнародним благодійним фондом «Альянс громадського здоров’я». Це черговий важливий крок на шляху реалізації державних програм протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам, передає кореспондент Львівського порталу.

«Цей меморандум – це не лише декларація намірів, йдеться про внесок понад 21 млн грн цього року з боку Альянсу на програми профілактики. Ці програми головним чином охоплюватимуть соціально вразливі верстви населення і триватимуть до 2020 року», – зазначив під церемонії підписання виконавчий директор фонду «Альянс громадського здоров’я» Андрій Клепіков.

Підписання нового Меморандуму свідчить про глибоке зацікавлення керівництва області у впровадженні програм протидії цим небезпечним захворюванням та у намірах поглиблення дієвої співпраці з організаціями громадянського суспільства.

«Завдяки такій співпраці в нас покращиться робота у напрямі профілактики, попередження, лікування ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, і вірусного гепатиту», – зауважила директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ірина Микичак.

Альянс, як один із розпорядників коштів Глобального фонду, регулярно робить свій суттєвий внесок у протидію епідеміям у Львівській області – у 2017 році йдеться про безповоротну допомогу області на суму близько 21 млн грн, у т.ч. майже 12 млн грн на медикаменти, обладнання та витратні матеріали для діагностики туберкульозу та ВІЛ-інфекцій.

Довідка

Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я» – провідна недержавна професійна організація, яка у співпраці з державними партнерами та громадськими організаціями ефективно протидіє епідеміям ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, вірусних гепатитів та іншим соціально небезпечним захворюванням шляхом надання фінансової й технічної підтримки відповідних програм, якими, зокрема, охоплено понад 300 000 представників найуразливіших груп населення.

Місія Альянсу – підтримка спільнот у протидії ВІЛ/СНІД, подолання поширення ВІЛ і пов’язаних з ним епідемій через впровадження ефективних моделей надання допомоги, зміцнення системи охорони здоров’я й соціальних послуг, посилення потенціалу вразливих спільнот.

Фото: Львівський портал