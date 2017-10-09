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Львівські прикордонники виявили у вантажному потязі з рудою 10 тисяч пачок сигарет

Юлія Шпак

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У вантажному потязі з титановою рудою прикордонники виявили 10 тисяч пачок цигарок. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Мостиського прикордонного загону.

Сьогодні вночі, в пункті пропуску для залізничного сполучення «Мостиська», під час огляду вантажного потягу із титановою рудою прикордонники виявили 20 пакунків із цигарками. Контрабанду було сховано у декількох вагонах під вантажем. Самі ящики були засипані рудою, тому правоохоронцям довелося певний час відкопувати цигарки.

Всього було вилучено 10 000 пачок цигарок марок «Mallboro» та «Marvel» з акцизними марками України та без них. По даному випадку прикордонники проінформували представників фіскальної служби, яким в подальшому буде передано незаконний вантаж.

Наразі тривають заходи встановлення кола осіб, причетних до спроби переміщення контрабанди через кордон.

Фото та відео: прикордонники

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