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Львівська прокуратура бореться з незаконно зареєстрованою стоянкою

Соломія Григор'єва

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Прокуратурою області до Львівського окружного адміністративного суду пред’явлено позов щодо скасування рішення про реєстрацію права власності на автостоянку площею майже 18 кв м по вулиці Харківській, 44 у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Встановлено, що під час прийняття рішення про цю реєстрацію, допущено порушення вимог ст.3,9,17,24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень», а також Тимчасового положення про порядок державної реєстрації прав власності на нерухоме майно.

Зокрема, державним реєстратором оформлено право власності на об’єкт, який згідно законодавства, не є нерухомим майном , оскільки автостоянка утворюється за рахунок інших речей (огорожі, твердого покриття, освітлення, приміщення для персоналу, які не є об’єктами нерухомого майна у розумінні ст.181 ЦК України).

На даний час судом відкрито провадження у справі та триває її розгляд.

Ілюстративне фото: biznes-wiki.com

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