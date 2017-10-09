Львів’ян запрошують на Ярмарок органічної та натуральної продукції

Цими вихідними на території парку імені Івана Франка у Львові триватиме Ярмарок органічної та натуральної продукції. 30 виробників з різних регіонів України презентуватимуть сертифіковані органічні овочі, яйця, мед, крупи, соки, молоко, сир, ковбасні вироби та регіональну продукцію. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Ярмарок органічної та натуральної продукції відбудеться у Львові вже вшосте. У суботу та неділю, 14 та 15 жовтня з 11:00 до 18:00 у парку імені Івана Франка можна буде спробувати органічну продукцію, сертифіковану за європейськими стандартами. У межах Ярмарку також відбуватимуться майстер-класи з сироваріння, випікання здорового хліба та солодощів, готування ябчанки.

Для дітей працюватиме дитяча зона. Наймолодші відвідувачі зможуть взяти участь у спеціальному квесті “Кожному овочу свій час” та у тематичній прогулянці “Стежкою смаку”.

Гості Ярмарку також зможуть спробувати вуличну їжу, яку готуватимуть з натуральних та органічних продуктів. А ще – відвідати спеціальні лекції щодо здорового харчування, унікальних сортів насіння, традицій карпатського молочарства, тощо.

Родзинкою Ярмарку стане презентація Насіннєвої скарбниці України. Унікальна експозиція представить ретельно відібрані, особливі сорти насіння з різних регіонів України. Це насіння має місцеве походження і є стійким до хвороб. Збір такого насіння є дуже важливим для збреження біорізноманіття.

Ярмарок відбудеться за підтримки Львівської обласної державної адміністрації. Подію організовують в межах дворічного проекту “Впровадження альтернативних методів сталого сільського господарства, формування екологічної громадської думки та громадського руху за збереження та захист місцевих екосистем”. До проведення ярмарку долучаються всесвітня громадська організація Слоу Фуд (Slow food) та ТМ Смак Українських Карпат.

Довідково.

Органічну продукцію в Україні сертифікують 17 акредитованих органів з Швейцарії, Франції, Вірменії, Нідерландів, Німеччини, Італії. Усі вони включені до офіційного переліку, затвердженого Комісією Європейського Союзу.

Контактна особа: Наталія Чоловська, тел: + 38 050 430 76 23.