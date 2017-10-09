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Дев’ятьох працівників «Жовківського замку» звільнили

Катерина Родак

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У зв’язку із ліквідацією музею “Жовківський замок” з території Історико-архітектурного заповідника Жовкви було звільнено 9 осіб. Про це сьогодні, 9 жовтня, повідомив заступник директора Львівської галереї мистецтв Ігор Лесь, передає кореспондент Львівського порталу.

«Було звільнено 9 працівників, що пішли під скорочення штату у нашому підрозділі «Жовківський замок». Коли 4 травня Міністерство культури затвердило нову структуру і у зв’язку з тим, що там існує Історико-архітектурний заповідник, який зараз належить Мінкульту, утримувати площу не було жодного сенсу. Музейних працівників там лише троє, крім того 4 сторожі і технічні працівники», – зазначив він.

За словами І. Леся, більше жодного працівника за останній час звільнено не було з Львівської галереї мистецтв.

Як відомо, зараз з Жовківського замку ліквідовують філію Львівської галереї мистецтв «Музей «Жовківський замок».

Нагадаємо, в інтерв’ю Львівському порталу колишня директор Галереї мистецтв Лариса Разінкова-Возницька зазначила, що на місце фахових спеціалістів у Галереї беруть людей, які далекі від музейництва.

 

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