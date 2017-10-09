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Більше сотні нових патрульних поліцейських розпочали навчання

Соломія Григор'єва

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На базі Львівського державного університету внутрішніх справ розпочали своє навчання 121 новообраний патрульний поліцейський. Перед навчанням кандидати на службу складали комп’ютерні тести, загальний рівень знань та фізичну підготовку, проходили військово-лікарську комісію, психологічне тестування та особисту співбесіду. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

Заняття проводитимуться щоденно, впродовж 4 місяців. За цей час слухачі мають вивчити весь спектр дисциплін, які необхідні у роботі патрульного. Цього разу особлива увага буде приділятися практиці. Майбутні поліцейські будуть набиратися досвіду в інспекторів на лінії, які розкажуть про нюанси роботи та можливі шляхи вирішення конфліктних ситуацій. Після навчання, всі хто досягнув фінішу складуть присягу та приступлять до виконання своїх професійних обов’язків по охороні громадського порядку.

«Дуже чекаємо поповнення, оскільки об’єм роботи у Львові суттєво збільшився. Нові патрульні мають більш свіжий погляд і зможуть побачити проблеми міста з іншого боку» – розповів начальник Управління патрульної поліції міста Львова Роман Пилипенко.

Нагадуємо, що триває набір. Приєднуйся до команди патрульної поліції Львова!
Заяви на участь у конкурсі приймаються на офіційному сайті патрульної поліції https://patrol.police.gov.ua
Заповнюй анкету за посиланням: http://80.91.161.100/
Серед основних вимог до майбутніх інспекторів:
• громадянство України;
• вік від 20 до 35 років;
• повна загальна середня або вища освіта;
• наявність посвідчення водія категорії В;
• готовність до служби в будь-якому місті України у зв’язку зі службовою необхідністю.

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