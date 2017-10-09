ОСТАННІ НОВИНИ

Автозлодій скоїв ДТП на краденій машині, а потім втік з місця події

Дарина Смеречанська

|

На Львівщині зловмисник викрав автомобіль та, скоївши ДТП, втік з місця події. Так, Викрадений у Винниках «Міцубіші» правоохоронці розшукали у Золочівському районі, де він потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, після чого водій втік з місця події.

У Личаківський відділ поліції 8 жовтня з заявою про викрадення автомобіля звернувся 74-річний мешканець міста Винники. Чоловік повідомив, що вночі з його подвір’я викрали автомобіль «Міцубіші Галант».

Викрадений автомобіль працівники Золочівського відділу поліції виявили на автодорозі «Львів-Тернопіль» у одному з сіл району. Вночі, близько 3.30 автомобіль потрапив у дорожньо-транспортну пригоду (наїзд на перешкоду), після чого водій з місця події втік.

Правоохоронці встановлюють особу зловмисника  причетного до незаконного заволодіння автомобілем, а також до скоєння ДТП.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від п’яти до восьми років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Небезпечний транспорт: у Львові більше 250 маршруток їздить нелегально
Олесь Тягай
Небезпечний транспорт: у Львові більше 250 маршруток їздить нелегально

Двох львівських перевізників, які обслуговують понад 20 міських маршрутів, суд позбавив права на перевезення пасажирів. ...

«АТБ» – під міжнародним контролем!
Микола ПРОНІН
«АТБ» – під міжнародним контролем!

Магазини «АТБ» переходять на новий рівень міжнародних стандартів контролю якості товарів. Сьогодні в нашій країні...

Війна vs мирне життя: вони потребують допомоги!
Вероніка РОЙ
Війна vs мирне життя: вони потребують допомоги!

Чи не щодня з усіх можливих інформаційних майданчиків ми можемо побачити і почути історії Героїв, які захищали нашу краї...

Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?
Катерина РОДАК
Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?

Найстаріша львівська тюрма – відома в народі як «Бригідки» – з жахаючим минулим, де свого часу, чого гріха таїти, карбув...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів