Автозлодій скоїв ДТП на краденій машині, а потім втік з місця події

На Львівщині зловмисник викрав автомобіль та, скоївши ДТП, втік з місця події. Так, Викрадений у Винниках «Міцубіші» правоохоронці розшукали у Золочівському районі, де він потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, після чого водій втік з місця події.

У Личаківський відділ поліції 8 жовтня з заявою про викрадення автомобіля звернувся 74-річний мешканець міста Винники. Чоловік повідомив, що вночі з його подвір’я викрали автомобіль «Міцубіші Галант».

Викрадений автомобіль працівники Золочівського відділу поліції виявили на автодорозі «Львів-Тернопіль» у одному з сіл району. Вночі, близько 3.30 автомобіль потрапив у дорожньо-транспортну пригоду (наїзд на перешкоду), після чого водій з місця події втік.

Правоохоронці встановлюють особу зловмисника причетного до незаконного заволодіння автомобілем, а також до скоєння ДТП.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від п’яти до восьми років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.